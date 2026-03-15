İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile yaşanan savaş, bölgedeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’ın ateşkes ya da müzakere talep ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Arakçi, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız ve şimdiye kadar da bunu yaptık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.