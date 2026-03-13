İzmir'de kadın hastaya doktordan şok sözler: "Senin gibiler yalvarıp elimizi çok öptü"

İzmir'de bir aile hekimliğinde kadın hasta ile doktorlar arasında yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın doktora "Bana gerizekalı diyemezsin ağzını topla" diyen hastaya erkek doktor tepki gösterdi. Erkek doktor hastaya "Senin gibileri çok gördük var ya çok, sonra kapımızda yalvarıp elimizi öptüler" dedi. Tartışma nedeniyle kadın hastaya ceza verildiği öğrenildi.

İzmir’de bir aile hekimliğinde 2 doktor ile 1 hasta arasında geçen yaz yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Kadın doktora "Bana gerizekalı diyemezsin ağzını topla. Sen kimsin bana hakaret ediyorsun" diyerek tepki gösteren genç kadın hasta, o doktordan anında karşılık gördü. Kadın doktor hastaya "Derim, öylesin çünkü" cevabını verdi.





Koridorda başlayan tartışma doktor odasında devam etti. Hasta erkek doktor ile de karşı karşıya geldi. Erkek doktor vatandaşa "Senin gibileri çok gördük var ya çok, sonra kapımızda yalvarıp elimizi öptüler" dedi. Genç kadın duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, "Bu nasıl edepsizlik ya, neler oluyor burada" ifadesini kullandı.

Tartışma sonrası konu mahkemeye taşındı. 2 doktorla tartışan kadın hastaya 66 bin lira para cezası verildi. Kadın ise doktora hakaret etmediğini savunarak, doktorun yanında bulunan kişilerin mahkemede yalancı şahitlik yaptığını iddia etti. “Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım” diyerek karara tepki gösterdi.