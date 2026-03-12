AK Parti’de özeleştiri çağrısı: Bülent Turan’ın Erdoğan sözleri gündem yarattı!

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım” sözleri siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Turan’ın AK Parti teşkilatlarına yönelik özeleştiri çağrısı ve 2002 ruhuna dönüş vurgusu dikkat çekti. Gazeteci Hadi Özışık da yaptığı yayında Turan’ın konuşmasını değerlendirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır verdiği siyasi mücadeleye dikkat çekti ve teşkilatların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında parti teşkilatlarında liyakat, disiplin ve sorumluluk vurgusu yapan Turan, makamların kişisel çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Turan, teşkilat mensuplarının davranışlarından giyimine, kamu görevleri ile parti sorumluluklarını birlikte yürütme biçimlerine kadar birçok konuda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Turan ayrıca, AK Parti’nin kuruluş yıllarındaki anlayışın korunması gerektiğini belirterek, 2002 ruhuna dönülmesi gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasında nepotizm ve torpil iddialarına da değinen Turan, parti teşkilatlarının bu tür uygulamalardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu açıklamalar, siyaset yorumcuları ve gazeteciler tarafından da değerlendirildi. Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı yayında Turan’ın konuşmasını gündemine taşıdı.

Özışık, Turan’ın sözlerinin sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda AK Parti teşkilatlarına yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllardır Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir mücadele yürüttüğünü belirten Özışık, parti teşkilatlarının bu sorumluluğu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Özışık ayrıca Türkiye’de bazı seçmenlerin parti politikalarına yönelik eleştirileri olsa bile Erdoğan’a olan güvenini sürdürdüğünü ifade ederek, bu durumun seçim sonuçlarına da yansıdığını dile getirdi.

Konuşmasında AK Parti’nin kuruluş dönemindeki anlayışın yeniden hatırlanması gerektiğini belirten Özışık, teşkilatların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, değerlendirmesinin sonunda “Bir kişinin nefsi için Erdoğan’ı yormayalım. O zaten yıllardır bu millet için büyük bir mücadele veriyor. Şimdi daha fazla sorumluluk alma zamanı” ifadelerini kullandı.