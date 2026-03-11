BIST 13.153
SPOR

Hacıosmanoğlu "Sıradaki rakip gelsin" dedi, Uğurcan Çakır'dan jet yanıt geldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u tek golle geçti. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İngiltere'de tur atlama ihtimaline dair, "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin." dedi. Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır'dan bu sözlere cevap geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri gündem olurken, sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Mücadeleyi tribünden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın turu geçeceğine inandığını belirterek, "O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a soruldu. Beyaz TV'ye konuşan Uğurcan Çakır, temkinli bir yaklaşım sergileyerek şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız."

Çakır, Hacıosmanoğlu'nun sözleriyle ilgili ise, "İnşallah… Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi güzel. İnşallah orada da turu geçen taraf biz oluruz." dedi.

Uğurcan Çakır, takımın önceliğinin lig olduğunu vurgulayarak Başakşehir maçına odaklanacaklarını ve ardından Liverpool ile oynanacak rövanşı düşüneceklerini ifade etti.

