SAĞLIK

Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...

Çocukların severek tükettiği hamburger ve köfte gibi kıyma ürünleri, yeterince pişirilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün; az pişmiş etteki bakterilerin salgıladığı toksinlerin, çocuklarda kanlı ishalden böbrek yetmezliğine uzanan ağır bir tabloya yol açtığını vurguladı.

Yeterince pişirilmeyen et ürünleri, özellikle küçük çocuklarda ağır sağlık sorunlarını tetikliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Az pişmiş etle alınan bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılar. Bu süreç önce kanlı ishal ve kusmayla başlar, ilerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir” dedi. Et ve kıyma tüketiminde ailelere dip notlar eşliğinde uyarılarda bulundu.

KIYMA DAHA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Etin bütün halde pişirilip mühürlenmesi durumunda bakterilerin büyük ölçüde öldüğünü belirten Prof. Akgün, “Kıyma tüketiminde risk daha da arttıyor. Bakteri kıymanın iç kısımlarına kadar yerleşebilir. Özellikle az pişmiş hamburger ve kıyma ürünlerinde risk çok daha yüksektir. Bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılıyor.” dedi.

KANLI İSHALDEN BÖBREK YETMEZLİĞİNE

Bu toksinlerin önce kanlı ishal ve kusmaya neden olduğunu belirten Prof. Akgün, “Süreç ilerlediğinde kan hücreleri zarar görebilir, ciddi kansızlık gelişebilir. Ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ağır vakalarda tablo ölümle sonuçlanabilir. Hastalık yalnızca böbreği değil, beyin dahil birçok sistemi etkileyebilir. Kanlı ishal ve kusma şikayeti olan hastalar acil servise başvurduklarında yapılan tetkiklerde bazı hastalarda böbrek yetmezliği geliştiğini gördük. Bu hastaları yoğun bakımda takip etmek ve bazı durumlarda diyaliz tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz” şeklinde konuştu.

72 DERECE UYARISI

Et tüketiminde pişirme derecesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Akgün, “Kıyma ve et ürünlerinin iç ısısı en az 72 dereceye ulaşmalıdır. Çiğ ete temas eden maşa ya da tabağın pişmiş ete değdirilmemesi gerekir. Etin güvenilir yerlerden temin edilmesi ve özellikle kıyma ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

