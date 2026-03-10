Silivri’deki Ekrem İmamoğlu krizi! Özgür Özel'in alnına kara leke olarak geçen utanç fotoğrafı!

Ekrem İmamoğlu davası Silivri’de görülürken mahkeme salonundaki tartışmalar siyasetin gündemine oturdu. CHP lideri Özgür Özel’in sözleri, CHP’li Süreyya Öneş Derici’nin açıklamaları ve İmamoğlu için yapıldığı iddia edilen hücre maketi tartışma yarattı. Öte yandan Hande Yener’in konser açıklamaları ve sanatçı Çelik’in Hatay’daki yardım çalışmaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Türkiye’nin dış politikası ve siyasi tartışmalar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında görülen dava süreci siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Silivri’de görülen duruşmada yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer alması dikkat çekti. Mahkeme salonunda yaptığı açıklamalar ve hakim heyetine yönelik sözleri kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı yayında İmamoğlu davasında yaşananların yalnızca hukuki bir süreç değil, aynı zamanda siyasi bir tartışma alanına dönüştüğünü ifade etti.

Özışık, mahkeme salonlarında disiplin ve saygının korunması gerektiğini vurgulayarak siyasetin yargı süreçlerinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

CHP’li vekilin açıklamaları tartışma yarattı

Meclis’te konuşan CHP İstanbul Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin eğitim ve laiklik konusundaki sözleri de siyaset gündeminde tartışma başlıklarından biri oldu. Derici’nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, farklı kesimlerden destek ve eleştiriler geldi.

Silivri’de “hücre maketi” gündeme geldi

Dava süreci devam ederken, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin bir benzerinin yapıldığı iddiası da kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı CHP’lilerin dayanışma amacıyla oluşturduğu belirtilen bu alanın görüntüleri sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

Hande Yener’in sözleri de gündemde

Konser sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle şarkıcı Hande Yener de sosyal medyada gündeme geldi. Yener’in “bu devri değiştireceğiz” sözleri farklı siyasi çevreler tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazı kesimler bunu bir siyasi mesaj olarak değerlendirirken bazıları ise sanatçıların siyasete girmesi konusunda eleştirilerde bulundu.

Çelik’in yardım çalışması dikkat çekti

Öte yandan sanatçı Çelik Erişçi’nin Hatay ve Şanlıurfa’da yaptığı yardım çalışmaları da gündem oldu. Çelik, esnafın veresiye defterlerini kapatarak borçları ödediğini ve bu çalışmaları sosyal medya üzerinden duyurduğunu açıkladı. Sanatçının bu hareketi sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından takdir edildi.

Sanatçıların siyasi açıklamaları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özışık, bazı sanatçıların toplumsal yardım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.