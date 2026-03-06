Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz’a Mustafa Çiftçi mesajı: “Hafız olması değil, hırsız olmaması önemli”

Gazeteci Hadi Özışık, yayınında İsmail Saymaz’ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Saymaz’ın televizyon programındaki sözlerini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele alan Özışık, “Hırsız olmasın da hafız olsun” diyerek dikkat çeken bir yorum yaptı. Özışık, Saymaz’ın daha sonra Bakan Çiftçi’nin telefonuyla yaşanan süreci anlatmasını, insanların birbirini tanımadan eleştirmesinin ne kadar yanlış olabileceğine örnek olarak gösterdi.

Gazeteci ve yayıncı Hadi Özışık, son yayınında gazeteci İsmail Saymaz’ın yaptığı açıklamalar üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Saymaz’ın bir televizyon programında dile getirdiği eleştirileri ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele alarak “insanları tanımadan yapılan yorumların ne kadar yanlış sonuçlar doğurabileceğini” söyledi.

Özışık, yayınında özellikle Saymaz’ın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında kullandığı ifadeler üzerinde durdu. Saymaz’ın programında bakan ve bazı bürokratlara yönelik eleştiriler yönelttiğini hatırlatan Özışık, bu eleştirilerde dikkat çeken bir bölümün “hafız” vurgusu olduğunu ifade etti.

Özışık, bu noktada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir insanın hafız olması neden eleştiri konusu olsun? Hırsız olmasın da hafız olsun kardeşim.”

Yayınında Saymaz’ın sözlerinin tamamını değerlendiren Özışık, eleştirinin gazeteciliğin bir parçası olduğunu ancak kişileri tanımadan kesin yargılara varmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Programda aktarılan bilgilere göre Saymaz, yazdığı bir yazı sonrasında önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüştü. Ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kendisini arayarak konu hakkında bilgi verdiğini anlattı. Saymaz, bu görüşmenin ardından programında Bakan Çiftçi’nin yaklaşımına dair olumlu ifadeler kullandı.

Bu noktaya dikkat çeken Özışık, yaşanan gelişmenin önemli bir örnek olduğunu belirtti. Özışık, insanların çoğu zaman birbirini tanımadan yargıladığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsan bazen bir selam verince, bir konuşunca karşındaki insanın bambaşka biri olduğunu görebiliyor.”

Özışık, Saymaz’ın sonrasında yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı’nın kendisini aramasını “nezaket” olarak nitelendirdiğini ve eleştiriye gösterilen tahammülü takdir ettiğini hatırlattı. Özışık’a göre bu durum, eleştirinin ardından karşılıklı iletişimin önemini ortaya koyan bir örnek oldu.

Yayınında Türkiye’de bürokrasi ve siyaset tartışmalarına da değinen Özışık, özellikle geçmiş dönemlerde bazı çevrelerin devlet kadrolarına yönelik yaklaşımlarını eleştirdi. Özışık, “Türkiye’de pırıl pırıl gençlerin görev aldığını” ifade ederek, kamu yönetimine yönelik genellemelerin doğru olmadığını savundu.

Program boyunca yaptığı değerlendirmelerde Özışık, eleştirinin gerekli olduğunu ancak adil ve bilgiye dayalı olması gerektiğini vurguladı.