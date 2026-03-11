BIST 13.153
Mauro Icardi Liverpool maçı biter bitmez stadyumu terk etti! O anlar gündem oldu

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yendi. Dev maçta forma şansı bulamayan Mauro Icardi takımın sahadaki galibiyet kutlamasına katılmadı. Maç biter bitmez stadyumdan ayrılan Mauro Icardi'nin oldukça mutsuz olduğu gözlendi. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi camiada büyük bir şok yarattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, evinde konuk ettiği dünya devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek İngiltere'deki rövanş öncesi dev bir avantajı cebine koydu. Ancak RAMS Park'taki bu tarihi futbol şöleni ve galibiyet coşkusu, maç sonu yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve elde edilen şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi, Liverpool karşısında beklediği şansı bulamayınca yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel tercihleri doğrultusunda 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, maçın son düdüğüyle birlikte tepkisini gizlemedi.

Tüm takım arkadaşları ve teknik heyet sahanın ortasında kenetlenip bu kritik 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetini tribünlerle kutlarken, Icardi'nin bu coşkuya ortak olmaması gözlerden kaçmadı. Oldukça gergin ve mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken 31 yaşındaki süperstar, kutlamaları es geçerek hızlı adımlarla doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Arjantinli yıldızın tepkisi sadece sahayı terk etmekle de sınırlı kalmadı. Elde edilen bilgilere göre; soyunma odasında da galibiyet atmosferine dahil olmayan Icardi, hızlıca hazırlanarak takım otobüsünü dahi beklemeden kendi özel aracıyla stadyumdan ayrılan ilk isim oldu.

Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihleri ve Icardi'nin bu net tavrı sonrası, Sarı-Kırmızılı takımda İngiltere'deki zorlu rövanş öncesi nasıl bir kriz yönetimi uygulanacağı merak konusu oldu.

