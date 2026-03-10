BIST 13.094
DOLAR 44,05
EURO 51,29
ALTIN 7.372,43
GÜNCEL

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’deki iki noktada günlük hazırlanan 10 bin paket iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek ve sivillere destek olmak amacıyla başlattığı program kapsamında; günlük olarak hazırlanan 10 bin kişilik iftar paketlerini, düzenli olarak bölgedeki sivillere ulaştırıyor. Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr El Balah’ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan paketlerle, Ramazan ayı boyunca toplam 290 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor.

Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edecek
Sahada yürütülen üretim ve dağıtım planlamasının aralıksız şekilde devam ettiği programla, vakıf geleneğinin yüzyıllardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bölgeye ulaştırılması; Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuyumcukent'te filmleri aratmayan soygun! 7 şüpheli saniyeler içinde 20 milyon TL çaldı
Kuyumcukent'te filmleri aratmayan soygun! 7 şüpheli saniyeler içinde 20 milyon TL çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Pendik'te yayaya çarpıp kaçan sürücüyle ilgili yeni gelişme
Pendik'te yayaya çarpıp kaçan sürücüyle ilgili yeni gelişme
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Bakan Kurum: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu
Bakan Kurum: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz’a Mustafa Çiftçi mesajı: “Hafız olması değil, hırsız olmaması önemli”
Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz’a Mustafa Çiftçi mesajı: “Hafız olması değil, hırsız olmaması önemli”
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Kartal'da otomobil kamyona çarpıp durağa girdi!
Kartal'da otomobil kamyona çarpıp durağa girdi!
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü