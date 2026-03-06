Bakan Kurum: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Depremin ardından Hataylıları yalnız bırakmadıklarını belirten Kurum, kentin yeniden ayağa kalkması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Hatay’ın yeniden dirilişin simgesi olduğunu ifade eden Kurum, kendisini de artık Hataylı olarak gördüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni’nin ardından Tarihi Valilik Binası’na gitti.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilerek hizmete giren Valilik binasında il koordinasyon toplantısına başkanlık eden Kurum, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve genel müdürlerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum toplantının ardından Kemalpaşa Caddesi’nde AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği ‘Yeni Evim İlk İftarım’ programına katıldı. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Bakan Kurum, “Ben 6 Şubat depremlerinde bu şehrin sokaklarındaydım. O dimdik duran babaların gölgesinde çalıştım, gözyaşlarıyla dua eden annelerle sabahladım. Çok şey gördüm ama o gecelerde bir şey daha gördüm ki asla unutamam. Hatay’ın her sokağında acı vardı ama karamsarlık yoktu, hüzün vardı ama eğilmek yoktu. O gün kendime şunu söyledim: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu. ‘Vatan sevdalısı’ bir topluluğa isim olarak verilseydi, o ismin sahibi de Hataylılar olurdu” diye konuştu.

“HATAY’DA YENİ HİKAYELER YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Depremin yaşandığı günden bu yana Hataylıları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, “‘Daima burada, daima bu sokaklarda olacağız’ dedik. Hatay, yarasını sardığımız, gönüllerini aldığımız memleketimiz oldu. Huzurla, gururla söylüyorum ki, ben de artık bir Hataylıyım, Defneliyim, Antakyalıyım. Kendi memleketim olan Hatay için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Hatay’da yeni hikayeler yazmaya, yeni yuvalarımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“SİYASETTE, DÜNYA YANSA UMURLARINDA OLMAYANLARIN DÖNEMİ ARTIK TARİHE KARIŞTI”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin pek çok alanda güçlenerek büyüdüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi: Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzelme eğilimine girdiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı, yeni yuva heyecanının 81 ilimizin her yerini sardığı bir dönemi yaşıyor. Siyasette, dünya yansa umurlarında olmayanların dönemi artık tamamen tarihe karışırken; yüzünü, gönlünü sadece millete dönenler, vizyon sahipleri, eskisinden çok daha güçlü hale geliyor. İcraatta; deprem bölgesinin ayağa kalkmasından rahatsız olanların o yalancı ışığı artık tamamen sönerken; deprem bölgesini ayağa kaldıran yiğit emekçilerin parıltıları gözleri kamaştırıyor, tarih yeniden yazılıyor. Tarih; ‘İHA, SİHA görmek istemiyoruz, füze testlerini durdurun’ diyenleri sustururken; o SİHA’ları, o füzeleri yapanların seslerini yükseltiyor. Şundan şüpheniz olmasın ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güven, istikrar ve eser dönemi; milletimizin desteği, sonsuz güveni ve deprem bölgesinin dualarıyla yeniden bir şahlanış dönemine giriyor. Bu şahlanışı daha da güçlendirmek için çok çalışacağız. Ellerimizi daha sıkı tutacağız, yüreklerimizi birleştireceğiz ve bu güzel milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.

Bakan Kurum iftardan sonra depremin ardından yeniden inşa ve ihya edilen Habib-i Neccar Camii'nde namaz kıldı.