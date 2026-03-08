BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
DÜNYA

Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı harekâtın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulu hedef alındı ve en az 175 masum hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran’a mal ederken Savunma Bakanı Hegseth zor anlar yaşadı ve konuyla ilgili net bilgi veremedi.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı harekâtın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulu hedef alındı. En az 175 masumun hayatını kaybettiği saldırı, dünya kamuoyunda büyük tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçu olarak kabul edilen bu eylemin sorumluluğunu İran'a attı. 

AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ, SAVUNMA BAKANI PANİK YAPTI 

Bir muhabirin kendisine yönelttiği  "ABD savaşın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulunu bombalayıp 175 kişiyi öldürdü mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, "Soruya göre ABD Güney İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp 175 kişiyi öldürdü mü? Gördüklerime göre bunu İran yaptı. İran Devrim Muhafızları'nın füze ateşleme konusunda çok yetersiz olduğunu biliyoruz; muhtemelen yanlışlıkla kendi okullarını vurdular." yanıtını verdi. 

HEGSETH ZOR ANLAR YAŞADI

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze ateşleme konusunda son derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle ilkokulu vuran füzenin yanlışlıkla İran tarafından ateşlenmiş olabileceğini öne sürmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Hegseth zor anlar yaşadı. 

BAKANI PANİKLEDİ, KENDİ YALANINI SÜRDÜRDÜ

Trump'ın kendinden emin ifadelerle suçu İran rejimine atmasının ardından muhabirlerin sorularına yanıt veren Hegseth, panik içerisinde "Net bir bilgi yok. Konuyu hala araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada "Trump usta bir yalancı, Hegseth ise henüz çırak" ifadeleriyle eleştirildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Bakan Kurum: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu
Bakan Kurum: Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz’a Mustafa Çiftçi mesajı: “Hafız olması değil, hırsız olmaması önemli”
Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz’a Mustafa Çiftçi mesajı: “Hafız olması değil, hırsız olmaması önemli”
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Ümraniye'de makas atıp trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
Kartal'da otomobil kamyona çarpıp durağa girdi!
Kartal'da otomobil kamyona çarpıp durağa girdi!
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Medipol Sağlık Grubu'ndan gelecek nesiller için “bağımlılığa dur de” paneli
Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Bodrum'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Tanju Özcan hakkındaki iddialar ne? Hadi Özışık tek tek anlattı!
Tanju Özcan hakkındaki iddialar ne? Hadi Özışık tek tek anlattı!
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı
Medipol uzmanı başardı! Yürüyemez hale getiren 2 kilogramlık dev tümör Medipol’de çıkarıldı