Selçuk Özdağ’dan Minab’daki saldırı için uluslararası imza çağrısı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve uluslararası hukuk profesörü Richard Falk öncülüğünde Küresel Vicdan Girişimi kapsamında uluslararası bir imza kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası bir imza kampanyasına dikkat çekti. Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile uluslararası hukuk profesörü ve Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörlüğü görevinde bulunmuş Richard Falk öncülüğünde Küresel Vicdan Girişimi kapsamında uluslararası bir çağrı başlatıldığını duyurdu.

Paylaşımda, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtilen olayın uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller doğurduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda hazırlanan dilekçenin, uluslararası kurumlara sunulmak üzere kamuoyunun imzasına açıldığı ifade edildi.

Özdağ, söz konusu bildiriye birçok önemli ismin imza attığını belirtti. İmzacı isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus’un eski Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki, İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, TBMM eski başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç yer aldı.

Bildiriye ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de imza atan isimler arasında gösterildi. Özdağ, paylaşımında bildiriyi imzalayan tüm isimlere teşekkür ederek dijital imza bağlantısını da kamuoyuyla paylaştı.

Selçuk Özdağ'ın imza kampanyası için paylaştığı bağlantı - TIKLA

İşte Selçuk Özdağ'ın o paylaşımı: