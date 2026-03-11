BIST 13.128
GÜNCEL

Sivas'tan şaşırtan haber! 3 erkek kadın çarşafı ve etek giyip bakın ne yaptılar

SİVAS'tan gelen haber şaşkınlık yarattı. Bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin 600 saatlik güvenlik kamerası taraması ile Balıkesir'de yakalandı. Hırsızların iş yerini kadın kıyafeti giyerek soydukları belirlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 110 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

KADIN GİBİ GİYİNİP
40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü inceleyen ekipler, maske, eldiven, çarşaf ve etek giyerek kadın kılığına giren şüpheliler D.A. (37), Y.E.K. (26) ve suça sürüklenen çocuk E.K'yi tespit etti.

Balıkesir'e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan sigaraların bir kısmı ele geçirildi. Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve Y.E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

