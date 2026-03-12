Akın Gürlek iddiası havada mı kaldı? Özgür Özel’e büyük soru!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili iddiaları siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bir hafta süre vererek “Açıklamazsanız ben açıklayacağım” diyen Özel’in sözleri sonrası beklenen açıklama gelmeyince konu yeniden gündeme taşındı. Gazeteci Hadi Özışık da yaptığı yayında tartışmayı değerlendirerek siyasette verilen sözlerin arkasında durulması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği mal varlığı iddiaları siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

Özel, 17 Şubat 2026 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gürlek’in mal varlığıyla ilgili açıklama yapılması gerektiğini belirterek, kamuoyuna dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Özel konuşmasında Gürlek’in mal varlığına ilişkin detayların açıklanmasını isteyerek, “Açıklamazsanız ben açıklayacağım” ifadelerini kullanmış ve bir hafta süre vermişti.

Söz konusu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bir hafta sonra yapılması beklenen açıklama gündemde önemli bir beklenti oluşturdu. Ancak aradan geçen sürede Gürlek’in mal varlığına ilişkin yeni bir belge ya da detay kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu durum hem siyasi çevrelerde hem de medya dünyasında tartışmalara yol açtı. Bazı gazeteciler ve yorumcular Özel’in yaptığı çıkışın ardından neden somut bir açıklama yapılmadığını sorguladı. Gazeteci Deniz Zeyrek de katıldığı bir televizyon programında, verilen sürenin dolduğunu hatırlatarak konunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Siyasi tartışmaların odağındaki konuya ilişkin değerlendirmeler yapan gazeteci Hadi Özışık da kendi yayınında bu gelişmeleri gündemine taşıdı. Özışık, Özel’in sözlerinin ardından beklenen açıklamanın yapılmamasını eleştirdi.

Yaptığı değerlendirmede Özışık, siyasette verilen sözlerin önemine dikkat çekerek, kamuoyuna yapılan açıklamaların arkasında durulması gerektiğini ifade etti.

Özışık yayınında, “Bir hafta süre verildi, ardından bir ay denildi. Ancak kamuoyunun beklediği açıklama yapılmadı. Siyasette verilen sözlerin karşılığı olmalı. Bu mesele Türkiye’nin gündemine taşındıysa, devamının da gelmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Hadi Özışık ayrıca, kamuoyunun gündemine taşınan iddiaların net şekilde ortaya konulmasının siyaset açısından önemli olduğunu belirterek, tartışmaların bu nedenle büyüdüğünü ifade etti.

Özışık konuşmasının sonunda, “Siyasette büyük iddialar ortaya atılıyorsa bunun arkasının gelmesi gerekir. Aksi halde kamuoyunda güven tartışmaları ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.