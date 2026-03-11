BIST 13.152
DOLAR 44,09
EURO 51,18
ALTIN 7.350,04
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğani "Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki savaşa ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz, kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

"Biz macera ve gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan yorulmuş Orta Doğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ulaşmasından yanayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz." 

