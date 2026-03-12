ABD'de sinagogda silahlı saldırı

ABD'de Michigan Eyalet Polisi, West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’nda silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel, saldırıya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "FBI personeli Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve aktif silahlı saldırı durumuna müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Olay yerinden çekilen görüntülerde, sinagogun çatısından yükselen dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görülüyor.

Silahlı saldırının ardından bölgedeki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.