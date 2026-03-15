Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 yenmesinin ardından futbolcu Barış Alper, annesiyle horon oynadığı bir video paylaştı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Süper Lig 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 yendi. Galatasaray’ın gollerini 57’de Wilfried Singo, 66’da Victor Osimhen ve 84’te Renato Nhaga kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’yle olan puan farkını 7’ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından eve giden Barış Alper Yılmaz, galibiyeti horon teperek kutladı. Annesini de yanına alan Barış Alper Yılmaz beraber horon teptiği anları sosyal medyadan paylaştı.

