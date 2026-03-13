Hadi Özışık’tan bomba iddia: Özgür Özel, Gökhan Budak’ın eşini arayıp vekillik teklif etti

Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın açıklamalarına dayandırılan iddiaya göre Özel’in Budak’ın eşiyle telefon görüşmesi yaptığı ve “kocan dik durmadı” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Görüşmede ayrıca milletvekilliği teklifi yapıldığı iddiası da siyasette yeni bir tartışma başlattı.

Siyaset gündemi yeni bir iddia ile hareketlendi. Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir iddiayı kamuoyuna taşıdı.

Özışık’ın aktardığına göre, CHP’den seçildikten sonra partisinden ayrılan ve daha sonra AK Parti’ye katılan Gökhan Budak ile ilgili yaşanan bir telefon görüşmesi siyasette tartışma yarattı.

İddiaya göre, Budak’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından Özgür Özel’in Budak’ın eşiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Budak’ın yerel bir kanalda yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmede eşine “kocan dik durmadı” ifadelerinin kullanıldığını söylediği belirtildi.

Bu açıklamaların ardından gazeteci Hadi Özışık konunun detaylarını öğrenmek için doğrudan Gökhan Budak’ı aradığını ifade etti. Özışık, yaptığı açıklamada Budak’a telefon görüşmesinin içeriğini sorduğunu ve Budak’ın kendisine görüşmede geçen bazı ifadeleri aktardığını söyledi.

Özışık’ın anlattıklarına göre Budak, eşinin görüşme sırasında nezaketle konuşmayı sürdürdüğünü ancak Özgür Özel’in konuşmanın ilerleyen bölümünde dikkat çekici bir öneride bulunduğunu ileri sürdü. İddiaya göre Özel’in, Budak’ın eşine gelecekte CHP’den milletvekili adayı olabileceğini söylediği ifade edildi.

Söz konusu iddialar kısa sürede siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda telefon görüşmesinin içeriği ve iddiaların doğruluğu tartışılmaya başlandı.

Gazeteci Hadi Özışık ise yayınında, iddiaların netleşmesi için telefon kayıtlarının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer böyle bir görüşme yapılmadıysa bunun en net yolu ortaya konulmalı. Yapıldıysa da kamuoyu gerçeği öğrenmeli.”

Özışık ayrıca, bugüne kadar konuya ilişkin açık bir yalanlama yapılmamasının tartışmaları büyüttüğünü ifade etti.