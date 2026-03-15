Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"

Akademisyen Doç.Dr. Levent Ersin Orallı, Talat Atilla ile Memleket programına konuk oldu. Orallı, İran’da yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney hakkında çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak, "Duyumlarına göre sağlık durumu çok iyi değil, yüzünde deforme var, güvenli bir yerde ve ağır yaralı olarak tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Talat Atilla ile Memleket programına konuk olan Akademisyen Doç.Dr. Levent Ersin Orallı çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Orallı, İran'da bulunan öğrencilerinden aldığı bilgilere göre, Mücteba Hamaney'in saldırılardan ağır yaralı olarak kurtulduğunu, akli melekelerinin ve karar verebilme yetisinin bulunduğunu, yüzünde deforme olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 

Talat Atilla'nın bilginin kaynağını sorması üzerine, "Tahran'da bizim çok değerli öğrencilerimiz var, sahada birincil olarak bulunan kişiler" cevanı üzerine Atilla, "Bu bilginin olay yerinden gelmesi çok önemli" dedi. 

"Doğru zaman bekleniyor"

Orallı ayrıca, Hameney için "Şu an güvenli bir yerde. Karar alabiliyor. Ama doğru zaman bekleniyor. İran bu manada hala karar alma hiyerarşisi silsilesinde gedik açılmış bir ülke değil" ifadelerini kullandı. 

