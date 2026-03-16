Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlayarak anlattı: Aileden biriydi

78 yaşında hayata veda eden İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Fatih Altaylı törende yakın dostu olan İlber Ortaylı'nın ardından ağlayarak "Aileden birisi gibiydi fazla yakınım. Hala inanamıyorum. 3 günde çok özledik onu" dedi.

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törene çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve gazeteci katıldı. Bu isimlerden biri de yakın dostu Fatih Altaylı'ydı. İlber Ortaylı'nın onun için aileden biri olduğunu belirten Altaylı ağlayarak şunları söyledi:

-“Aileden birisi gibiydi fazla yakınım. Hala inanamıyorum.. Şurdan elinde bastonuyla gelecek gibi hissediyorum. Gelmeyeceğini biliyorum ama umuyorum.”

-“Özlüyor insan... 3 günde çok özledik onu.

-Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı.”

-“İlber’e yaranmak için bilmek zorundaydık. Korkuyorduk ondan. Hepimize bilgiyi sevdirdi.

-Öylesi gelmeyecek bir daha. Dünya'da da çok ender biriydi.

-“İlber’e tarihçi diyorlar, hayır sadece tarihçi değil bambaşka bir olaydı. Tarihçilik onu tanımlamak için çok dar kalıyor. Müthiş bir önderdi.”