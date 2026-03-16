Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlayarak anlattı: Aileden biriydi

78 yaşında hayata veda eden İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Fatih Altaylı törende yakın dostu olan İlber Ortaylı'nın ardından ağlayarak "Aileden birisi gibiydi fazla yakınım. Hala inanamıyorum. 3 günde çok özledik onu" dedi.

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törene çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve gazeteci katıldı. Bu isimlerden biri de yakın dostu Fatih Altaylı'ydı. İlber Ortaylı'nın onun için aileden biri olduğunu belirten Altaylı ağlayarak şunları söyledi:

-“Aileden birisi gibiydi fazla yakınım. Hala inanamıyorum.. Şurdan elinde bastonuyla gelecek gibi hissediyorum. Gelmeyeceğini biliyorum ama umuyorum.”
-“Özlüyor insan... 3 günde çok özledik onu.

-Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı.”
-“İlber’e yaranmak için bilmek zorundaydık. Korkuyorduk ondan. Hepimize bilgiyi sevdirdi.
-Öylesi gelmeyecek bir daha. Dünya'da da çok ender biriydi.
-“İlber’e tarihçi diyorlar, hayır sadece tarihçi değil bambaşka bir olaydı. Tarihçilik onu tanımlamak için çok dar kalıyor. Müthiş bir önderdi.”

Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi ve babası meğer...
Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun sağlıklı bir ömür kaliteli uykuda saklı