Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?

Gazeteci Hadi Özışık, yayınında Halk TV’nin manşet yaptığı Gündemar anketini eleştirerek seçim anketleri üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekti. Özışık, söz konusu araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakipleri karşısında kaybettiği iddialarına karşılık GENAR Araştırma’nın mart ayı verilerini hatırlattı. İhsan Aktaş’ın açıkladığı sonuçlarda AK Parti’nin birinci parti olarak göründüğünü belirten Özışık, “Anketler değil sandık konuşur” dedi.

Seçim atmosferinin yeniden ısınmasıyla birlikte anket tartışmaları da gündemin merkezine yerleşti. Gazeteci Hadi Özışık, yaptığı son yayında televizyon kanallarında paylaşılan bazı anket sonuçlarını eleştirerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özışık, özellikle Halk TV ekranlarında sık sık gündeme getirilen Gündemar araştırmasına değinerek, söz konusu ankette Recep Tayyip Erdoğan’ın rakipleri karşısında kaybettiği yönündeki iddiaların gerçekçi olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Yayında, Gündemar araştırmasına göre Erdoğan’ın olası bir seçimde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel karşısında geride kaldığının öne sürüldüğünü hatırlatan Özışık, bu tür verilerin geçmiş seçimlerde de sık sık gündeme getirildiğini ifade etti.

Özışık, televizyon ekranlarında yer verilen bazı anketlerin kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıyabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“2023 seçimlerinden önce de aynı tablo çiziliyordu. Televizyon ekranlarında ‘Erdoğan gidiyor’ manşetleri atılıyor, anketler üzerinden büyük bir beklenti oluşturuluyordu. Ama seçim gecesi sandık sonuçları geldiğinde bütün bu iddiaların sandığa gömüldüğünü gördük.”

Gazeteci Özışık, söz konusu anketlerin karşısında sahadan veri toplayan farklı araştırma şirketlerinin sonuçlarına da dikkat çekti. Bu noktada GENAR Araştırma’nın mart ayı araştırmasına değinen Özışık, şirketin sahibi İhsan Aktaş tarafından açıklanan verilerin televizyon ekranlarında sunulan tabloyla ciddi şekilde farklı olduğunu belirtti.

GENAR’ın mart ayı verilerine göre AK Parti’nin oy oranının yüzde 34 seviyesinde olduğunu ifade eden Özışık, CHP’nin ise yaklaşık yüzde 31 bandında göründüğünü söyledi. Aynı araştırmada MHP’nin de yüzde 8’in üzerinde bir oy oranına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Özışık, bazı anketlerde MHP’nin yüzde 5 seviyelerinde gösterilmesini eleştirerek bu tür sonuçların metodolojisinin sorgulanması gerektiğini savundu.

“Bir yanda ideolojik tatmin için servis edilen rakamlar var, diğer yanda sahada ölçüm yapan araştırmalar var” diyen Özışık, anketlerin değerlendirilirken şirketlerin geçmiş performansına bakılması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Özışık, konuşmasının sonunda seçmenlere de çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Anketlere bakarken kimin yayınladığına değil, kimin hazırladığına ve o şirketin geçmişte ne kadar doğru tahmin yaptığını incelemek gerekir. Çünkü seçimlerde asıl sonucu belirleyen anketler değil, sandıktır.”