İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...

İlber Ortaylı’nın yıllar önce dile getirdiği vasiyetlerinden biri yerine getirildi. Ünlü tarihçinin, sesinden çok etkilendiği bir imamın kendisi için ölünce sela okumasını istediği ortaya çıktı. Çinili Camii'nin eski imamı Dursun Şahin, görevli olduğu Almanya'da İlber Hoca için sela okudu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce 'sela'sı için yaptığı vasiyeti yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, İlber Ortaylı'nın vasiyetini Almanya'da yerine getirerek salasını okudu.

SELAYI DUYUNCA ÇOK ETKİLENMİŞ

Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu saladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi. Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

ALMANYA'DA SELA OKUDU

Usta tarihçinin vefatının ardından bu isteği unutulmadı. Almanya’da görev yapan imam Dursun Şahin, Ortaylı için sela okuyarak onun vasiyetini yerine getirdi. Okuduğu selayı sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, videoya şu notu ekledi: