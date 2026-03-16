İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...

İlber Ortaylı’nın yıllar önce dile getirdiği vasiyetlerinden biri yerine getirildi. Ünlü tarihçinin, sesinden çok etkilendiği bir imamın kendisi için ölünce sela okumasını istediği ortaya çıktı. Çinili Camii'nin eski imamı Dursun Şahin, görevli olduğu Almanya'da İlber Hoca için sela okudu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölmeden önce 'sela'sı için yaptığı vasiyeti yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, İlber Ortaylı'nın vasiyetini Almanya'da yerine getirerek salasını okudu.

SELAYI DUYUNCA ÇOK ETKİLENMİŞ
Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu saladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi. Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

ALMANYA'DA SELA OKUDU
Usta tarihçinin vefatının ardından bu isteği unutulmadı. Almanya’da görev yapan imam Dursun Şahin, Ortaylı için sela okuyarak onun vasiyetini yerine getirdi. Okuduğu selayı sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, videoya şu notu ekledi:

"Ülkemizin kıymetli, değerli tarihçilerinden, yazarlarından, akademisyenlerinden olan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Ülkemizin ve bizim başımız sağ olsun."

İlber Ortaylı cenazesi! Özel izinle ünlü bir padişahın yanına gömülüyor
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu
Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi ve babası meğer...
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi ve babası meğer...
Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun sağlıklı bir ömür kaliteli uykuda saklı
Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun sağlıklı bir ömür kaliteli uykuda saklı
İzmir'de kadın hastaya doktordan şok sözler: "Senin gibiler yalvarıp elimizi çok öptü"
İzmir'de kadın hastaya doktordan şok sözler: "Senin gibiler yalvarıp elimizi çok öptü"
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor