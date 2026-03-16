Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı kapsamında Orta Doğu'ya gönderilen 5 bin askerle ilgili soruya sert tepki göstererek gazeteciye "Sen çok sinir bozucu bir insansın" dedi. ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı savaşın yeni bir aşamaya girebileceği yorumlarına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın ortasında askeri sevkiyatlarla ilgili yöneltilen bir soruya verdiği sert yanıtla gündem oldu. Bir gazeteci Trump'a, Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin neden gönderildiğini sordu. Trump ise soruya doğrudan yanıt vermek yerine gazeteciye tepki göstererek, "Sen çok sinir bozucu bir insansın" ifadelerini kullandı. Kısa diyalog sosyal medyada hızla yayıldı ve Washington'da tartışma yarattı.

ABD yönetimi, İran ile devam eden savaş nedeniyle bölgeye yeni askeri güçler sevk ediyor. Trump yönetiminin kararıyla yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve denizcinin Hürmüz Boğazı çevresine gönderildiği bildirildi.

Söz konusu sevkiyatın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yoğun hava saldırılarının sürdüğü ve bölgede gerilimin hızla yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği belirtiliyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki hedeflere yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından savaş üçüncü haftasına girdi. Çatışmalar sırasında İran'ın önemli askeri tesisleri hedef alınırken, İran da bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkelere füze ve drone saldırılarıyla karşılık veriyor.

ABD ordusunun İran'daki askeri hedeflere yönelik binlerce saldırı düzenlediği ve İran'ın petrol ihracatının merkezi olan Harg Adası çevresindeki askeri noktaların da hedef alındığı bildirildi.

Uzmanlar, ABD'nin bölgeye yeni asker ve savaş gemileri göndermesinin çatışmanın daha geniş bir aşamaya geçebileceği yönündeki endişeleri artırdığını belirtiyor.

İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu
Barış Alper Yılmaz annesiyle horon oynadı! Galibiyet kutlaması gündem oldu
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı açıklama! Levent Orallı: "Hamaney ağır yaralı, tedavi görüyor"
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Donald Trump'ı çıldırtacak görüntü! ABD-İsrail-İran savaşında bir ilk gerçekleşti
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Medipol uzmanlardan bayram uyarısı “sofrada ölçüyü kaçırmayın”
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi ve babası meğer...
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi ve babası meğer...
Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun sağlıklı bir ömür kaliteli uykuda saklı
Horlamayı hafife almayın, kalbinizi koruyun sağlıklı bir ömür kaliteli uykuda saklı
İzmir'de kadın hastaya doktordan şok sözler: "Senin gibiler yalvarıp elimizi çok öptü"
İzmir'de kadın hastaya doktordan şok sözler: "Senin gibiler yalvarıp elimizi çok öptü"