İlber Ortaylı'nın kızı Tuna'nın yıkıldığı an! Odasını girip masasında görünce...

TÜRKİYE'nin en sevilen tarihçisi İlber Ortaylı'nın Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen töreninde kızı Tuna Ortaylı herkesi duygulandırdı. Tuna Ortaylı babasının ölümünün ardından odasına girdiğinde masasındakileri görünce içi çok acımış. Tuna Ortaylı ağlayarak konuştu.

İlber Ortaylı'nın 78 yaşında vefat etmesi en çok kızı Tuna Ortaylı'yı sarstı. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Tuna Ortaylı, babası hakkında konuşurken boğazı düğüm düğüm oldu. Tuna Ortaylı'nın canını en çok yakan ise odasına girdiğinde gördüğü şey olmuş.

Tuna Ortaylı ağlayarak şunları anlattı:
-Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükler ve gazetelerle çevriliyken, bir yandan da çıkacak kitabının tahsisini yapıyordu.

-Dün odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı.”

-Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum.

