CHP'li Özgür Karabat'ın İBB davasıyla ilgili açıklaması pes dedirtti! Atatürk'ün arkasına sığındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat İBB davasıyla ilgili açıklamasında "Bu dava Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma davası. 'Sen otur yerine' deme davası. 'Sen Mustafa Kemal Atatürk'e karşı haddini bil' deme davası" dedi. Karabat'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir sosyal medya kullancısı "Asrın en büyük yolsuzluk ve hırsızlık davasını da Atatürk’e bağladılar ya, pes artık pes" dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 407 sanığın yargılanması devam ediyor. 

İBB bakım-onarım ihalesi verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın İBB davasıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepki gördü.

Karabat, "Bu dava Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma davası, 'Sen otur yerine' deme davası. 'Sen Mustafa Kemal Atatürk'e karşı haddini bil' deme davası. Senden korkan senin gibi olsun. Bu abluka dağılacak. Yırtacağız, atacağız bu karanlığı. Bu mesele kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma davası." ifadelerini kullandı.

"Asrın en büyük yolsuzluk ve hırsızlık davasını da Atatürk’e bağladılar, pes!"

Bir sosyal medya kullanıcısı Karabat'a sözlerinden dolayı "Asrın en büyük yolsuzluk ve hırsızlık davasını da Atatürk’e bağladılar ya, pes artık pes" diyerek tepki gösterdi.

"İBB'deki otobüslerin içinden geçen Karabat Atatürk'ün arkasına sığınıyor"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İBB'deki otobüslerin içinden geçen ve İmamoğlu ile birlikte İBB'yi yiyip bitiren Özgür Karabat, Atatürk'ün arkasına sığınıyor" yorumunu yaptı.

Son dönemde İETT otobüslerinde yaşanan teknik arızalar, yangınlar İstanbulluların şikayetçi olduğu konulardan birisi olmuştu.

