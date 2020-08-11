Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığından önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.