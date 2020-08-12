Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu toplandı Milli Eğitim Bakanlığı da kararı bekliyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının en önemli gündem maddesi okulların açılıp açılmayacağı. Milli Eğitim Bakanlığı dün gece "Bilim Kurulu kararını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

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Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü ve kulağı saat 17:00'de toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak karara çevrildi. Özel okullar 17 Ağustos pazartesi günü yüz yüze telafi eğitimine başlayacak. Okullar ise 31 Ağustos'ta yeni eğitim yılına merhaba diyecek. Ancak aileler koronavirüs salgını nedeniyle endişeli. Bilim Kurulu, 2020-2021 eğitim yılının başlamasıyla ilgili son kararı verecek.

MEB bugünkü toplantıyı işaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı dün gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son kararı bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasına bıraktığını duyurmuştu. MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını bildirmişti.

2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.



Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. — MEB (@tcmeb) August 11, 2020

Kararı Sağlık Bakanı Koca açıklayacak

Herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Toplantıda alınacak yeni koronavirüs kararları ile okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmamasıyla ilgili kararları Sağlık bakanı Fahrettin Koca basın toplantısıyla duyuracak.

MEB erteleme olasılığı için hazırlık yapıyor

MEB bir yandan Bilim Kurulu'nun son kararını beklerken, bir yandan da yüz yüze eğitim yapılamazsa alternatiflerini hazırlıyor. MEB'e bağlı il, ilçe milli eğitim müdürlükleri okulların açılıp açılmayacağı sorularına cevap olabilecek bir çalışma başlattı. Öğretmenlere, e-nabız sistemi üzerinde tanımlanmış kronik hastalığı olup-olmadığı sorulurken, öğrencilerin de bilgisayarlarının olup- olmadığının tespit edilmesinin istenildiği öğrenildi.