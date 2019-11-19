HABER /  GÜNCEL

Oğlunun 11 kez bıçakladığı talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor

İZMİR'de tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayan evlat, evden çıkarken annesinin cep telefonunu da çalarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde Bornova'ya bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Hayati tehlikesinin bulunuyor

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D (21), annesi Esma S'yi 11 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadının çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi devam ediyor.

Cep telefonunu da çaldı 

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Esma S'nin yakınlarından N.İ., Muhammed D.'nin geçtiğimiz haftalarda mobilya alacağım diyerek annesinden 10 Bin TL aldığını ve gencin madde bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Muhammed D.'nin annesini 11 kez bıçakladıktan sonra, evden çıkarken cep telefonu da çaldığını iddia etti.

Öte yandan, polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, kayıplara karışan Muhammed D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Büşra Nur Çalar bebek mevlidi videosu kocası Ahmet Emin Söylemez kimdir? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay
TL'de olumlu hava! Dolar güne aşağı yönlü başladı
AK Parti'nin 'mahkemesiz ad ve soyad değişikliği' yasa teklifi Meclis'te!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Kışın su içemiyorum diyenler su tüketimini arttıran öneriler
19 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller hangisi?
Mancini'nin İtalyası coştu rakibini gole boğdu
Banyoda telefonla konuşan kız elektrik akımına kapılıp hafızasını kaybetti
Dünya devi Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişinin işine son verecek
Jale Birsel kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?
Yorumlar