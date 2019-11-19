HABER /  DÜNYA

Dünya devi Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişinin işine son verecek

HİNDİSTAN merkezli çelik üreticisi Tata Steel Ltd., maliyet azaltmak için Avrupa'daki operasyonları boyunca 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

İngiltere ve Hollanda'da üretim tesisleri bulunan Tata Steel tarafından yapılan açıklamada söz konusu işten çıkarmaların üçte ikisinin ofis çalışanlarından yapılacağı belirtildi.

Dünyanın çelik kapasite fazlası çöplüğüne çevirdi

Bunun dışında da imalat faaliyetleri bulunan üreticinin nerede kaç kişi çıkarmayı planladığına ilişkin bir ayrıntı bulunmuyor.Tata Steel tarafından yapılan açıklamada “Avrupa Birliği'nde (AB) durgun çelik talebi ve küresel kapasite fazlası ticaret anlaşmazlıklarıyla bir araya gelerek Avrupa piyasasını dünyanın çelik kapasite fazlası çöplüğüne çevirdi.” ifadesi yer aldı.

Avrupa'da çelik piyasasında bu yıl düşen talep düştü

Avrupa'da çelik piyasası bu yıl düşen talep, yavaşlayan büyüme ve yurt dışından (Türkiye, Rusya ve Çin) sürekli olarak devam eden arz tehdidiyle giderek artan engellerle karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin iki numaralı Biritish Steel Ltd. Mayıs'ta tasfiye sürecine girerek Çinli Jingye Group Co. tarafından devralındı. Eurofer geçen ay AB'de çelik talebinin bu yıl yüzde 3.1 daralacağı uyarısında bulunmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin 'mahkemesiz ad ve soyad değişikliği' yasa teklifi Meclis'te!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
ÖNCEKİ HABERLER
Kartal’da mobilya atölyesinde yangın: 1 ölü
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Türkiye-İran sınırında arka arkaya 2 deprem meydana geldi!
ABD yönetimi Yahudi yerleşimleri tutumunu değiştirdi
Beckham'dan Radamel Falcao'ya kanca
24 Kasım THY indirimleri 2019 Öğretmenler Günü kampanyası
Yorumlar