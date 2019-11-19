Dünya devi Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişinin işine son verecek

HİNDİSTAN merkezli çelik üreticisi Tata Steel Ltd., maliyet azaltmak için Avrupa'daki operasyonları boyunca 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

İngiltere ve Hollanda'da üretim tesisleri bulunan Tata Steel tarafından yapılan açıklamada söz konusu işten çıkarmaların üçte ikisinin ofis çalışanlarından yapılacağı belirtildi.

Dünyanın çelik kapasite fazlası çöplüğüne çevirdi

Bunun dışında da imalat faaliyetleri bulunan üreticinin nerede kaç kişi çıkarmayı planladığına ilişkin bir ayrıntı bulunmuyor.Tata Steel tarafından yapılan açıklamada “Avrupa Birliği'nde (AB) durgun çelik talebi ve küresel kapasite fazlası ticaret anlaşmazlıklarıyla bir araya gelerek Avrupa piyasasını dünyanın çelik kapasite fazlası çöplüğüne çevirdi.” ifadesi yer aldı.

Avrupa'da çelik piyasasında bu yıl düşen talep düştü

Avrupa'da çelik piyasası bu yıl düşen talep, yavaşlayan büyüme ve yurt dışından (Türkiye, Rusya ve Çin) sürekli olarak devam eden arz tehdidiyle giderek artan engellerle karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin iki numaralı Biritish Steel Ltd. Mayıs'ta tasfiye sürecine girerek Çinli Jingye Group Co. tarafından devralındı. Eurofer geçen ay AB'de çelik talebinin bu yıl yüzde 3.1 daralacağı uyarısında bulunmuştu.