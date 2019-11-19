HABER /  DÜNYA

Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD makamlarının İran halkına yönelik destek açıklamasını "utanç verici bir yalan" olarak nitelendirdi.

Zarif, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD makamları ve AB ülkelerinin ülkede benzin zammına tepki olarak yapılan gösterilerle ilgili çağrılarını eleştirdi.

ABD'yi İran halkına karşı "ekonomik terörizm" uygulamak ve ilaç ile gıdaların hasta ve yaşlılara ulaşmasını engellemekle suçlayan Zarif, böyle bir rejimin İran halkını savunma iddiasında bulunamayacağını ifade etti.

Tahran yönetimini "protestocuların gösteri hakkına saygı duymaya" çağıran AB ülkelerine de tepki gösteren Zarif, "Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar İran Anayasasının halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bunun için İran'ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur" eleştirisinde bulundu.

AB ülkelerini "ABD'nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir irade gösterememekle" suçlayan Zarif, söz konusu ülkelerin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına ve kaos oluşturulmasına destek verdiğini savundu. Zarif, "Bu ülkeler, yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." görüşlerini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı. Bazı AB ülkeleri de Tahran yönetimine gösteri hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin 'mahkemesiz ad ve soyad değişikliği' yasa teklifi Meclis'te!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
ÖNCEKİ HABERLER
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Galatasaray'da Liyundama da milli takımından sakat dönüyor
Türkiye'den ABD ve Rusya'ya rest: Yine gerekeni yaparız
ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı 3 ölü
ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti
Beren Saat olay yarattı Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı
Yorumlar