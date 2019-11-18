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'Türkiye'ye derhal yaptırım uygulayın' çağrısı! Erdoğan maddesi

Almanya'da Yeşiller Partisi Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına son verilmesi için sunulan önerge oy çokluğuyla kabul edilirken, Türkiye'ye yönelik yaptırımların arasındaki "Erdoğan maddesi" ise dikkat çekti.

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller'in hafta sonunda Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunuldu. Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan mülteci mutabakatına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki DAEŞ ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.

Önergede Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri şöyle sıralandı:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet ve ordu mensuplarına ekonomik yaptırımlar uygulanması - Türkiye'ye her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulması - AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması - Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak'tan çekilmesi - Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması

Eş başkanlar yeniden seçildi

Öte yandan iki gün süren parti kongresinde Cumartesi günkü oturumda eş genel başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck yeniden bu görevlere seçildiler. Baerbock oyların yüzde 97,1'ni, Habeck ise yüzde 90,4'ünü aldı. Seçimde 800 delege oy kullandı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE

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