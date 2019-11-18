HABER /  DÜNYA

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı 3 ölü

Anadolu Ajansı

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bir alışveriş mağazasına yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medya kaynaklarına göre, Oklahoma'nın güneybatısındaki Duncan şehrinde bulunan Walmart mağazasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Duncan Emniyet Müdürlüğü, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini teyid ederken, olayda yaralıların da bulunduğu kaydedildi. 

Polis, bölgedeki okullarda güvenlik önlemleri alırken, çevre sakinlerinden 'siyah elbiseli' bir şüpheliyi görmeleri halinde yetkililere haber vermesini istedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ın Teksas eyaleti El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan şubesinde 4 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den ABD ve Rusya'ya rest: Yine gerekeni yaparız
“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Borsa yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç kararı
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı
Yunus Zeyrek vefat etti
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!
Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan şüpheli tutuklandı
6 Mayıs 2022'de dünyaya dünyaya çarpacak asteroid nereye düşecek?
Yorumlar