Yunus Zeyrek vefat etti

Ahıska Türkleri için yıllardan beri mücadele veren Yunus Zeyrek önceki gece hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından oğlu Ahmet Gazi Zeyrek’in yaptığı açıklamada, Yunus Zeyrek’in önceki gece hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahmet Gazi, "Babamı yarın (19 Ekim) saat 11:00’de Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin salonunda yapılacak cenaze merasiminin ardından, Kocatepe Cami'nde öğle namazını müteakip Karşıyaka mezarlığında ebediyete uğurlayacağız. Taziye ve destek mesajı ileten tüm dostlarımıza teşekkürler" açıklamasında bulundu.

2004’te Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu başkanlığına getirilen Yunus Zeyrek, aynı yıldan beri 'Bizim Ahıska' adlı dergiyi çıkarıyordu.

Güney Kafkasya’da Ahıska ve Acarya bölgelerine dair yaptığı araştırmalar önemli dergilerde yayınlandı ve Gürcistan’daki bilim adamları tarafından da ilgi ile karşılandı.