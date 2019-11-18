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ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti

ABD'den skandal Filistin kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi

ABD'den skandal Filistin kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini açıkladı. Böylece Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi 

Araplar sponsor

İsrail-Filistin barışı için ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Filistin'i ilhak için 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında program duyurmuştu. Kushner açıkladığı planın ekonomik ayağında Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmayı ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savunmuştu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söylemişti. Filistin'in İsrail tarafından ilhak edilmesinin önünü açan girişimde 50 milyar dolarlık bütçenin ana sponsorları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olduğu biliniyor.

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