PTT’DEN KOLAY PARA TRANSFERİ: “MOBİL HAVALE”
PTT AŞ tarafından hayata geçirilen “Mobil Havale” hizmeti ile PTTBank müşterileri PTT’de hesabı olsun veya olmasın herhangi bir yurtiçi GSM operatörünü kullanan herkese para transferi yapabiliyor.
179 yıldır Türkiye’nin her alanında ve her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), bankacılık alanında hayata geçirdiği hizmetleriyle de hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Mobil Havale hizmeti ile PTTBank hesabına sahip müşteriler, PTT İnternet Şubesi, Cep Uygulaması veya Pttmatik’lerden başka bir şahsın cep telefonu numarasına para transferi gerçekleştirebiliyor.
Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğinin yanında iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden PTT’nin sunduğu Mobil Havale hizmeti sayesinde müşteriler işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Mobil Havale işlemi sonunda havale göndericisine şifre, alıcısına ise bilgilendirme SMS’i gönderilirken; alıcı, şifre ve tutar bilgisini göndericiden aldıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir Pttmatik cihazından veya tüm PTT iş yerlerinden parasını alabiliyor.
Mobil Havale, alıcısı tarafından havalenin gönderildiği tarihten sonraki gün sonuna kadar çekilmezse iptal oluyor ve gönderilen tutar göndericinin hesabına otomatik olarak iade ediliyor. Pttmatik cihazından para çekerken alıcının TCKN bilgisi, cep telefonu numarası, SMS şifresi ve Havale tutarı bilgilerini girmesi yeterli.
İşlem ücretinin 2 TL olduğu Mobil Havale hizmeti ile para gönderiminde işlem limitleri günlük en fazla 2 adet ve toplamda 500 TL; haftalık en fazla 4 adet ve toplamda 1000 TL; aylık en fazla 6 adet ve toplamda 1500 TL ile sınırlı.