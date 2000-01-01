PTT’DEN KOLAY PARA TRANSFERİ: “MOBİL HAVALE”

179 yıldır Türkiye’nin her alanında ve her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), bankacılık alanında hayata geçirdiği hizmetleriyle de hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Mobil Havale hizmeti ile PTTBank hesabına sahip müşteriler, PTT İnternet Şubesi, Cep Uygulaması veya Pttmatik’lerden başka bir şahsın cep telefonu numarasına para transferi gerçekleştirebiliyor.