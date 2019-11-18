HABER /  DÜNYA

YPG/PKK yandaşları Rus askerini bombaladı

YPG/PKK yandaşları Aynul Arab'da Türk ve Rus asker unsurlarının kara devriyesi sırasında askeri konvoya saldırdı. Atılan molotofkokteyleri nedeniyle Rus askeri araçlarından birinin arka tarafı alev alırken, araç bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyindeki Aynul Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atarak provokasyonda bulunmaya çalıştı.

Anadolu Ajansının (AA) Aynul Arab'da Türk ve Rus askeri unsurlarının ortak kara devriyesini görüntülediği sırasında, terör örgütü yandaşları zırhlı araçları engellemeye çalıştı.

Araçların önüne çıkarak taşlar fırlatan örgüt yandaşları, yollara beton blok gibi engeller koyarak devriye çalışmasını provoke etmeye çalıştı.
YPG/PKK yandaşlarının molotofkokteyli attığı Rus askeri araçlarından birinin arka tarafı alev alırken, araç bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sivil giysilere bürünen teröristlerin, ortak devriyeler sırasında provakasyon yapmaya çalıştığı anlaşılmıştı.

Türkiye ile Rusya'nın 8 Kasım'da ortak askeri devriyesinde zırhlı araca çıkmaya çalışan provokatörlerden biri yere düşmüş ve terör örgütü çevreleri şahsın "sivil" olduğu iddia etmişti ancak düştükten sonra öldüğü iddia edilen kişinin, sosyal medya hesaplarındaki eski paylaşımlarda YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlanmıştı. Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görülmüştü. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den ABD ve Rusya'ya rest: Yine gerekeni yaparız
“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Borsa yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı 3 ölü
AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç kararı
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı
Yunus Zeyrek vefat etti
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!
2020 YKS tarihi ne zaman başvuru tarihleri YKS'ye kaç gün var?
Yorumlar