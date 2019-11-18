AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç kararı

AK Parti MYK Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Bakır'ın suriyelilerle ilgili paylaşımı tepki çekmişti

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı Suriyelilerle ilgili paylaşım çok konuşulmuştu. Bakır, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.

Metiner tepki göstermişti

Bu açıklamayla ilgili Mehmet Metiner de, "Bu faşist dile bak" diyerek, Pelin Gündeş Bakır'a tepki göstermişti. Bakır'ın geçmişte AK Parti'den vekil olmasını da eleştiren Metiner, "Peki ben soruyorum, Reis'ime de soruyorum, genel merkezime de, bu insanları kim milletvekili seçiyor" dedi.