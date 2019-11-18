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Galatasaray'da Liyundama da milli takımından sakat dönüyor

Fernando Muslera, Ryan Babel'den sonra Luyindama da milli takımında sakatlandı.

Galatasaray, Ryan Babel ve Fernando Muslera'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaparken, Luyindama da milli takımda sakatlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Luyındama da milli takımda sakatlandı
Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Gambiya ile oynadıkları maçın 68. dakikasında oyundan alındı. 

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