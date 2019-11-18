Türkiye'den ABD ve Rusya'ya rest: Yine gerekeni yaparız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatların ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile yapılan ortak mutabakatın ardından iki ülkenin anlaşma gerekliliklerini yerine getirmediğini dile getirerek çok sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım. Buralar temizlenmezse harekatı başlatırız. Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız"

Niye bize karşı oldular?

Gürültü niye koptu, niye bize karşı oldular? Burda büyük bir oyunu bozduk. İsrail’in desteklediği Fransa’nın başını çektiği ülkeler terör devleti kurmak istiyordu bunu bozduk.

Demografi temizliğini biz yapmadık. İnsanlar evlerine dönmelidir. YPG ideolojik temizlik yapmıştır.



Bağdadi

Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin yerinin o gösterdi. Azez'de yakaladık, Türkiye'de değil.

Suriye’ye petrol için gitmedik, petrol için giden ülkelerin yanlışlıklarına düşecek değiliz.

Abd görüşmesi

Gittik. Zor şartlarda bile diyalog devam etmeli. Her konuyu çözdük demiyoruz ki. S-400 konusunda bir çözüme ulaştık da demiyoruz. İki lider de söyledi, görüşmeye devam edeceğiz dedi. Sorunu çömeliyorsanız görüşmeye devam edeceksiniz, bıçak gibi kesecek değilsiniz.

Vize için 6 kriter

AB sürecinde bizim tarafımızda bir sapma yok. Vize serbestisi konusunda 6 kriter kaldı. Cumhurbaşkanımız bu 6 kriterin yerine getirilmesi talimatını verdi. Bunlardan biri Terörle Mücadele Kanunu, terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ne yapılabilir buna bakılacak."