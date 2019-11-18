HABER /  MEDYA

“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yarın Çok Genç Olacak” projesinde Van, Ağrı ve Hakkari’den yola çıkan öğrencilerin batı illerindeki turları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu proje sayesinde çoğu öğrencinin yaşadığı illerden büyük kentlere olan ilk seyahati de gerçekleşmiş oldu.

İlk aşamada lise çağındaki 180 öğrencinin katılımıyla 8 gün sürecek olan projenin amacı, kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi kullanan, tarihi değerlere hakim gençlerin yetişmesine destek olmak.

Van, Ağrı ve Hakkarili gençler

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde ikamet eden, lise çağındaki öğrencileri kapsayan projede 180 kişilik ilk kafileyi Van, Ağrı ve Hakkari’de ikamet eden, dış dünyayı henüz tanıma fırsatı bulamamış gençler oluşturuyor.

Ahmet Hakan ile tanıştılar

Ziyaretlerine bugün İstanbul'da devam eden genç grup, Hürriyet ve CNN Türk'e de bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte tam bu sırada da canlı yayınlanacak 'Tarafsız Bölge' programı için hazırlanan usta gazeteci Ahmet Hakan ile karşılaştılar. Ahmet Hakan'ın sıcak karşılamasıyla iyice keyiflenen gençler, birlikte programın yapıldığı stüdyoyu gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Borsa yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
ABD basını İran'ın Irak'taki siyasi hegemonyasıyla ilgili gizli belgeleri yayımladı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç kararı
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı
Yunus Zeyrek vefat etti
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!
Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan şüpheli tutuklandı
2020 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık yarım gün olur mu?
Yorumlar