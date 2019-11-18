“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yarın Çok Genç Olacak” projesinde Van, Ağrı ve Hakkari’den yola çıkan öğrencilerin batı illerindeki turları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu proje sayesinde çoğu öğrencinin yaşadığı illerden büyük kentlere olan ilk seyahati de gerçekleşmiş oldu.

İlk aşamada lise çağındaki 180 öğrencinin katılımıyla 8 gün sürecek olan projenin amacı, kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi kullanan, tarihi değerlere hakim gençlerin yetişmesine destek olmak.

Van, Ağrı ve Hakkarili gençler

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde ikamet eden, lise çağındaki öğrencileri kapsayan projede 180 kişilik ilk kafileyi Van, Ağrı ve Hakkari’de ikamet eden, dış dünyayı henüz tanıma fırsatı bulamamış gençler oluşturuyor.

Ahmet Hakan ile tanıştılar

Ziyaretlerine bugün İstanbul'da devam eden genç grup, Hürriyet ve CNN Türk'e de bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte tam bu sırada da canlı yayınlanacak 'Tarafsız Bölge' programı için hazırlanan usta gazeteci Ahmet Hakan ile karşılaştılar. Ahmet Hakan'ın sıcak karşılamasıyla iyice keyiflenen gençler, birlikte programın yapıldığı stüdyoyu gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.