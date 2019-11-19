Beckham'dan Radamel Falcao'ya kanca

Inter Maimi Başkanı David Beckham, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yu takımında görmek istiyor.

2020 yılından itibaren ABD MSL'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu başkanı olan İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı. Listede Galatasaraylı Falcao da var.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MSL'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Falcao ve Mandzukic

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor.

Carlo Ancelotti olmazsa Gattuso

Ayrıca haberde Beckham'ın teknik direktörlük için ilk tercih olarak Serie A'da Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'yi belirlediği alternatif olarak ise Gatuso'yu düşündüğü yazıldı.