Sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.
Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.
Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.