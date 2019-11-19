ABD yönetimi Yahudi yerleşimleri tutumunu değiştirdi

ABD yönetimi, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa ettiği Yahudi yerleşimleriyle ilgili tutumunu değiştirdi ve artık bu yerleşimlerin 'uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediklerini' açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Batı Şeria'nın statüsünün, 'İsrailliler ve Filistinlilerin müzakere etmesi gereken bir konu olduğunu' söyledi.

İsrail, Trump'ın selefi Barack Obama'nın tutumunu değiştiren bu hamleyi memnuniyetle karşıladı.

Yahudi yerleşimleri, İsrail'in 1967 Ortadoğu Savaşı'nda işgal ettiği topraklara inşa ediliyor.

Yerleşimler, İsrail ve uluslararası toplumla, Washington'ın hamlesini vakit kaybetmeden kınayan Filistinliler arasında uzun süredir devam eden bir gerilim kaynağı.



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Filistinli üst düzey yetkili Saeb Erakat, ABD'nin kararının "sorumsuz" olduğunu söyledi ve "küresel istikrar, güvenlik ve barışa tehdit oluşturduğunu" vurguladı.

İsrai Kamu Güvenliği ve Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan ise, kararı "cesur" diye tanımladı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri, uzun süredir barışın önünde engel oluşturuyor.

Yahudi yerleşimleri tartışması nedir?

Yahudi yerleşimleri konusu , İsrail ve bunları barışın önünde bir engel olarak gören Filistinliler arasınaki en tartışmalı sorunlardan biri.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana inşa edilen 140 kadar yerleşimde 500 bin dolayında Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olarak görülüyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.