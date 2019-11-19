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İstanbul'da bir aracın altına EYP atıldı!

Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki aracın altına el yapımı patlayıcı atıldı.

Olay saat 01.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 610 sokakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki plakalı minibüsün altına EYP atıldı. EYP’nin patlaması sonucu sokakta büyük bir gürültü oluşurken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Patlama sebebiyle minibüste ufak çaplı bir yangın çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Araç hacizli

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Ekipler daha sonra minibüs çevresinde bir süre delil çalışması yaptı. Ardından minibüsün trafik kaydına bakan ekipleri, aracın hacizli olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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