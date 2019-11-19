TL'de olumlu hava! Dolar güne aşağı yönlü başladı

Dolar/TL bir süredir, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik iyimser beklentiler ve Çin'in faiz indirmesiyle artan küresel risk iştahından aldığı destekle yönünü hafif aşağıya çevirdi. 19 Kasım sabahı dolar kuru 5.74 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme sonrası iyimser havanın ardından küresel risk iştahının artmasıyla hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Dolarda son durum

5.72'lere kadar geriledi

Geçen haftayı 5.74'lerden kapatan dolar, önceki gün 5.72'lere kadar indi. Aşağı yönlü harekette ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser hava ve Çin'den yıllar sonra gelen faiz indiriminin gelişen ülke kurlarına destek olması etkili oldu.

TL varlıklarında olumlu hava

Analistler, piyasalarda satın alınacak bir haber akışı olmadığına dikkat çekerken artan küresel risk iştahının ve görece ucuz ve getirisi yüksek olan TL varlıkları olumlu etkilediğini belirtiyor. Borsa da dün 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Para Politikası toplantı

Öte yandan, ABD ile ilişkilerde henüz tam olarak netliğe kavuşmayan S-400 ve yaptırımlara dair gelişmenin olmaması gözleri 12 Aralık'ta toplanacak TCMB Para Politikası toplantısına çeviriyor. Son 3 toplantıda 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bir faiz daha indirmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020'de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.

Altında son durum