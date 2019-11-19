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Mancini'nin İtalyası coştu rakibini gole boğdu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları oynandı. İtalya, Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederken İsviçre deplasmanda Cebelitarık'ı 6-1, İspanya sahasında Romanya'yı 5-0 yendi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde,  D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.  Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi. Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti. 

Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı. F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı. İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu. 

Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.

J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı. Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı. 

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Cebelitarık-İsviçre: 1-6
İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1

F Grubu
İspanya-Romanya: 5-0
Malta-Norveç: 1-2
İsveç-Faroe Adaları: 3-0

J Grubu
İtalya-Ermenistan: 9-1
Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3
Yunanistan-Finlandiya: 2-1

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