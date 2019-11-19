Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence yanıt verince sosyal medyada gündeme oturdu.

Kırklareli Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

Twitter'da olay oldu sempatik mesajlar yağdı

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu’nun paylaşımının altına “Başkana bak, durduk yere Kırklareli’ne bilet aldırcak”, “Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı” şeklinde yorumlar yaptı.