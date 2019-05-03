Nur Yerlitaş, sağlık durumunu canlı yayında anlattı

Geçen yıl beyin kanseri teşhisi koyulan ve hemen ameliyat masasına yatan modacı Nur Yerlitaş ikinci kez ameliyat oldu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nur Yerlitaş, şunları söyledi. Evet, ameliyat oldum 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'Hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık.