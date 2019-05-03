DÜNYA

Nicolas Maduro'nun zafer dansı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Maduro'nun sahnede şarkı söyleyen bir gence dans ederek eşlik ettiği görülüyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu videoyu "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı. Maduro'nun bu görüntüleri sosyal medyada zafer dansı olarak yorumlandı.

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