Nicolas Maduro'nun zafer dansı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu videoyu "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı. Maduro'nun bu görüntüleri sosyal medyada zafer dansı olarak yorumlandı.