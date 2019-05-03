GÜNCEL

2 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

2 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Büyük Çamlıca Camisinin açılışı yapıldı

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra resmi davetliler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazın YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini belirterek "Talebimiz açık, seçimlerin yenilenmesi" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt

Ekrem İmamoğlu, YSK'dan bir seçim kararı çıkarsa ne yapacağı sorusuna , "Biz, yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz. Biz, sadece bu seçimi kazandık, kararı bekliyoruz." diye yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli ''Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!

NATO'da komutanlık devir teslim törenine üye olmamalarına rağmen Rumların davet edilmesi üzerine Türkiye tepki göstererek töreni terk etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan çok kritik uyarılar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, "Son haftalardaki oynaklık, Türkiye'nin finansal sisteminin kredibilitesine yönelik endişeleri artırıyor" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler
Türk Tabipler Birliği davasında karar belli oldu!
Türk Tabipler Birliği davasında karar belli oldu!
Haberi yoktu! Muhtar seçildiğini adliyede öğrendi
Haberi yoktu! Muhtar seçildiğini adliyede öğrendi
Trafikte düşük emisyon bölgeleri uygulaması İstanbul'da nerelere kısıtlama getirebilir
Trafikte düşük emisyon bölgeleri uygulaması İstanbul'da nerelere kısıtlama getirebilir
Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi
Galatasaray'da Mitroglou şoku Terim sıkıntıya girdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mayıs ayında karla mücadele çalışması
Mayıs ayında karla mücadele çalışması
Kardeş Çocukları 14. bölüm 2. fragmanı
Kardeş Çocukları 14. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
Çarpışma 21. bölüm ilk sahne
İngiltere’nin ilk kadın savunma Penny Mordaun bakanı oldu! Eski mesleği şaşırtıyor
İngiltere’nin ilk kadın savunma Penny Mordaun bakanı oldu! Eski mesleği şaşırtıyor
Çamlıca Camii Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Çamlıca Camii Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Sigara vermeyince arkadaşını bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
Sigara vermeyince arkadaşını bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
Söz 81. bölüm fragmanı
Söz 81. bölüm fragmanı