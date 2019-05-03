2 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

Büyük Çamlıca Camisinin açılışı yapıldı

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra resmi davetliler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel'den İstanbul seçimi için çok çarpıcı çıkış!

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçimine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazın YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini belirterek "Talebimiz açık, seçimlerin yenilenmesi" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK seçim kararı alırsa sorusuna olay yanıt

Ekrem İmamoğlu, YSK'dan bir seçim kararı çıkarsa ne yapacağı sorusuna , "Biz, yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz. Biz, sadece bu seçimi kazandık, kararı bekliyoruz." diye yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli ''Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Türkiye, NATO komutanlık devir teslim törenini terk ederek protesto etti!

NATO'da komutanlık devir teslim törenine üye olmamalarına rağmen Rumların davet edilmesi üzerine Türkiye tepki göstererek töreni terk etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan çok kritik uyarılar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, "Son haftalardaki oynaklık, Türkiye'nin finansal sisteminin kredibilitesine yönelik endişeleri artırıyor" denildi.